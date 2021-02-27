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محافظات

محافظ أسيوط يعلن استمرار أعمال رصف وتأهيل الشوارع والطرق بمركزي ساحل سليم والقوصية

السبت 27/فبراير/2021 - 12:51 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
 أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار أعمال الرصف والتأهيل لعدد من الشوارع والطرق الرئيسية بمركزي ساحل سليم و القوصية ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساعد في عمليات التنمية التي يجرى تنفيذها والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة بالقطاعات المختلفة وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة خاصة قطاع الرصف الشوارع والطرق الداخلية بالمراكز والأحياء .

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وشدد محافظ أسيوط على التواجد الميداني لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء المتابعة الدورية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة. وذلك في إطار اهتمام الدولة بتحسين شبكة الطرق الداخلية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برفع مستوى الخدمات المختلفة ضمن رؤية مصر 2030 التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرص المحافظة على تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لتحقيق التنمية المستدامة 

حيث تابع أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم  أعمال الرصف التي يجرى تنفيذها بقرى المركز ضمن أعمال الخطة الاستثمارية والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق كما تابعت هويده شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية أعمال الرصف ووضع التربة الزلطية بشارع الترعة القديمة بداية من المدرسة المهنية حتى نهايات شارعي طريق بني إدريس ومصرف مهني فضلا عن أعمال رصف لعدد من الطرق والشوارع الداخلية بمركز القوصية ضمن اعتمادات الخطة الموحدة للعام المالي الحالي 2020/2021 وذلك لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية رافقها خلال الجولة مصطفى فتحي ومصطفى عرابي نائبي رئيس المركز
فضلا عن متابعة الطبقة الإسفلتية الأولية بشارع المحكمة القديمة والمستشفى حتى الرعاية ضمن أعمال إعادة الرصف بالقوصية  التي يقوم بها مشروع الرصف التابع لمحافظة أسيوط  والذي يشمل أعمال إعادة الرصف لشارع المعهد الديني والرعاية وتنظيم الأسرة حتى المستشفى  بمدينة القوصية ضمن خطة الرصف الخاصة برد الشئ لأصله .

وأكد محافظ أسيوط إنه تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020/2021 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التي تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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