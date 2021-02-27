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سلامتكوا فوق كل شيء.. رئيس جامعة القاهرة: نقبل اعتذار الطالب لو جاله كورونا بدون طلب مسبق.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 02:12 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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نورهان رأفت
استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ، أبرز الخطط التي وضعتها الجامعة ، مع بداية إمتحانات الفصل الدراسي الأول ، اليوم ، ومن بينها تطبيق إجراءت منظمة الصحة العالمية والمصرية ، من خلال لجنة مختصة بتطبيق الإجراءت الإحترازية ، معقبا : " مفيش موظف ولا طالب مش لابس كمامة " .

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت ، خلتال لقاءه على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن جامعة القاهرة لديها أكبر منصة ذكية للتعليم والأمتحانات على مستوى العالم ، وتضم 2270 ألف طالب ، كما أن الجامعة لديها القدرة على إجراء بعض الأمتحانات "أون لاين" ، لتخفيف احتمالات التكدس .

وتابع أن هناك فرصة كاملة للطلاب للإعتذار عن الإمتحانات ، مع منح فرصة أخرى للطلاب لإجراء الإمتحانات ، دون احتسابها سنة رسوب ، أو التأثير على تقديرات الطالب .

وأكمل : لو طالب جاله كورونا في فترة الأمتحانات ، ومكنش مقدم طلب مسبق ، يقبل منه الإعتذاذر فورا عن الإمتحانات ، معقبا : "سلامته وسلامة الأخرين فوق كل شيء" .

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