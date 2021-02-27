عميد آداب كفر الشيخ: نراقب اللجان بالكاميرات.. ونطبق الإجراءات الاحترازية .. فيديو وصور

أكد الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .





وأضاف «البحيري»، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن جميع قاعات الامتحانات والمدرجات والطرقات مزودة بكاميرات مراقبة، ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مشكلة تطرأ على الفور.





وأشاد عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بالتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية الواقية، لافتًا إلى أن الكلية حرصت على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال الامتحانات بترك مسافات مناسبة بين المقاعد.



