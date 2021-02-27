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محافظات

عميد آداب كفر الشيخ: نراقب اللجان بالكاميرات.. ونطبق الإجراءات الاحترازية .. فيديو وصور

السبت 27/فبراير/2021 - 12:53 م
مراقبة اللجان بالكاميرات
مراقبة اللجان بالكاميرات
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محمود زيدان
أكد الدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، اليوم، السبت، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول؛ حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

وأضاف «البحيري»، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن جميع قاعات الامتحانات والمدرجات والطرقات مزودة بكاميرات مراقبة، ونقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مشكلة تطرأ على الفور.

وأشاد عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، بالتزام الطلاب بالإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية الواقية، لافتًا إلى أن الكلية حرصت على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب خلال الامتحانات بترك مسافات مناسبة بين المقاعد.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ إلى تقسيم الامتحانات على 3 فترات لمنع التزاحم بين الطلاب، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير في جو من الهدوء التام.
عميد آداب كفر الشيخ: نراقب اللجان بالكاميرات.. ونطبق الإجراءات الاحترازية .. فيديو وصور
عميد آداب كفر الشيخ: نراقب اللجان بالكاميرات.. ونطبق الإجراءات الاحترازية .. فيديو وصور
عميد آداب كفر الشيخ: نراقب اللجان بالكاميرات.. ونطبق الإجراءات الاحترازية .. فيديو وصور
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