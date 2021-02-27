جهاز الإحصاء يكشف معدل الإصابة بـ"كورونا" على مستوى المحافظات

رصدت دراسة حديثة، التطور الزمني لإصابات المصريين بفيروس كورونا المستجد، وحساب معدل الإصابة لكل مليون من السكان أسبوعيا، وذلك للتخلص من أثر حجم السكان

وقياس الحجم الفعلي للإصابات، حيث سجل معدل الإصابات لكل مليون 1343 إصابة لكل مليون من السكان منذ بداية الجائحة حتى 29 ديسمبر.