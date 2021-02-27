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اقتصاد

جهاز الإحصاء يكشف معدل الإصابة بـ"كورونا" على مستوى المحافظات

السبت 27/فبراير/2021 - 12:49 م
صدى البلد
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رصدت دراسة حديثة، التطور الزمني لإصابات المصريين بفيروس كورونا المستجد، وحساب معدل الإصابة لكل مليون من السكان أسبوعيا، وذلك للتخلص من أثر حجم السكان  وقياس الحجم الفعلي للإصابات، حيث سجل معدل الإصابات لكل مليون 1343 إصابة لكل مليون من السكان منذ بداية الجائحة حتى 29 ديسمبر.

وتتناول الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، التطور الزمنى لمعدل الإصابة الأسبوعي لكل مليون من السكان، وفقا للمحافظة للتعرف على المحافظات الأعلى في معدلات الإصابة لكل مليون من السكان على مستوى الجمهورية، ومقارنة معدلات الإصابات بين المحافظات.

 
وبالنظر لمعدل الإصابة لكل مليون من السكان وفقا للمحافظات خلال فترة الدراسة، وبالرغم من أن محافظة القاهرة سجلت أعلى إجمالي إصابات البالغ 8870 إصابة، إلا أن محافظة مطروح احتلت الترتيب الأول حيث بلغ معدل الإصابات بها 1179 إصابة لكل مليون من السكان وهو أعلى معدل إصابة لكل مليون من السكان على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة، يليها محافظة بورسعيد بمعدل 986 إصابة لكل مليون من السكان ، ثم محافظة القاهرة 892 إصابة لكل مليون من السكان كما احتلت محافظة السويس الترتيب الرابع فقد سجلت 870 إصابة لكل مليون من السكان ثم محافظة جنوب سيناء 538 إصابة لكل مليون من السكان، كما سجلت محافظة أسيوط أقل معدل إصابة تبلغ 70 إصابة لكل مليون من السكان.
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