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حوادث

حبس مدير مخبز بلدي استولى على 14 مليون جنيه من الدعم

السبت 27/فبراير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قررت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية حبس المدير المسئول عن مخبز بلدى بتهمة الاستيلاء على 14 مليون و700 ألف جنيه من أموال الدعم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحفظت النيابة على المخبز وماكينة صرف الخبز وعدد من البطاقات.

واعترف المتهم أمام النيابة بالتلاعب فى عمليات صرف الخبز بإثبات عمليات وهمية للصرف على منظومة الخبز بغرض التربح والاستيلاء على الدعم.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية يفيد ضبط المدير المسؤل عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الخصوص بالتلاعب في نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إجراء عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبلغ إجمالى المبالغ المالية التى تحصل عليها المتهم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلي  14مليون و307 ألف جنيه تحصل عليها دون وجه حق، فتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.
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