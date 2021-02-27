ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

التنمية المستدامة مفهومها وأهدافها بـ ثقافة الأسمرات

السبت 27/فبراير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال قصر ثقافة "تحيا مصر" بالأسمرات ورشة عمل عن "التنمية المستدامة" لمسئولي وفنانين الفنون التشكيلية بفرع ثقافة القاهرة، أدار الورشة د. محمود الجناينى خبير في التنمية المستدامة، وتناول تعريف الحاضرين بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها وكيفية تحقيقها من خلال الأنشطة الفنية والثقافية، كما أكد الجنايني مدى الاهتمام الذي توليه الدولة للثقافة من أجل الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، فالثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه، بإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب أي دون تمييز.

وأوضح أن ما جاء بالأهداف الاستراتيجية للثقافة لتحقيق رؤية مصر 2030 يعد انعكاسا للمجالات الأخرى، لأنه لا يمكن تحقيق محاور التنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية بدون العمل علي تنفيذ الأهداف الثقافية فى الإستراتيجية، وضرورة تبني الخطط بالقطاعات المختلفة في تغيير السلوك، والفكر وذلك طبقًا لاحتياج كل منطقة جغرافية وتطبيق ذلك على استراتيجية الدولة سعيا نحو خلق مجتمعات جديدة سواء كانت المدن الذكية أو المجتمعات البديلة بالعشوائيات، واختتم حديثه قائلا أن الاحتياج لإنسان مبتكر يستطيع تحقيق ذاته ذو سلوك منضبط، هو احتياج حقيقي لتنافس الدولة المصرية بالعنصر البشري في الأجيال الحالية والقادمة.

تحدثت مديرة عام فرع ثقافة القاهرة قائلة أن الثقافة تلعب دورا حاسما فى مجالات التنوع الثقافى، وأن كل منا مسئول عبر ما يقدمه من برامج وخطط فنية وثقافية، ولابد من تطوير نوعية المنتج الثقافي من أجل صناعة جيل مبدع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 مبادرات فكرية وفنية لـ«الثقافة» لبناء الإنسان وتشكيل الوعي خلال 2020

التعليم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في محاضرة بثقافة الأقصر

رئيس التنمية الثقافية السعودى: نرسخ مكانة المملكة بين الدول الرائدة

محاضرات ثقافية وفنية بثقافة الأقصر

محاضرات وأمسيات شعرية متنوعة بثقافة البحر الأحمر

محافظ القاهرة: الأسمرات نموذج مميز متكامل الخدمات بنته الدولة بديلا للعشوائيات

ترشيحاتنا

حادث مأساوي.. ديك ينهي حياة صاحبه والشرطة تعتقل 15 شخصا

الأكثر خطورة.. ما لا تعرفه عن سلالة الشيطان من فيروس كورونا

إجراء عاجل من وزير الأوقاف السعودي بشأن أشهر مؤذني المملكة

استياء أولياء أمور طلاب سوهاج بعد تعطل السيستم وعودة أبنائهم دون أداء الامتحان

سعر ومواصفات رينو لوجان 2021 أتوماتيك e3 .. صور

سوزوكي وتويوتا وبروتون.. منافسة قوية لأصحاب الـ7 مقاعد بالأسعار.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. فولكس تكشف عن إصدارها الخاص جولف GTI 45 CLUBSPORT

بإطلالة ملفتة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

سوزوكي وتويوتا وبروتون.. منافسة قوية لأصحاب الـ7 مقاعد بالأسعار.. صور