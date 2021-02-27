عطل في السيستم.. طلاب بالإسماعيلية لم يتمكنوا من أداء امتحانات اللغة العربية

قالت مصادر مطلعة، إن بعض الطلاب بلجنة مدرسة أبوصوير الثانوية بمحافظة الاسماعيلية ، لم يؤدون امتحان اللغة العربية حتى ظهر اليوم.





وكشفت المصادر ، أن تعطل سيستم الامتحانات تسبب في عدم قدرة الطلاب على الدخول لاداء الامتحانات فيما يتم تقسيمهم الي مجموعات للدخول علي السيستم.





وشهدت بعض لجان امتحانات الصف الاول الثانوي بالإسماعيلية ، تعطل صباح اليوم السبت وأثر بشكل كبير علي دخول الطلاب للامتحان.





وبحسب المصادر، فإن أكثر اللجان التي شهدت تعطل كانت في مراكز أبوصوير والتل والقصاصين وفايد، وبعض اللجان في مدينة الإسماعيلية.





وأدى طلاب الصف الاول من الثانوية العامة امتحان اللغة العربية عبر "التابلت" في جميع لجان المحافظة وسط تنبيهات بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية.





وترأس اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم غرفة العمليات لمتابعة سير العملية الامتحانية.





وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية علي ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتنبيه بضرورة التباعد والالتزام بماسك الوجه.



