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حوادث

محافظ الإسكندرية: الدولة لن تألو جهدا فى دعم ورعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة وذوي القدرات الخاصة

السبت 27/فبراير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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سلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، 10 آلاف وثيقة تأمين تكافلي للصيادين والعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية للتأمين ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة والعجز الكلى والجزئي بالتعاون مع شركة مصر للتأمين. 

جاء ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.

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علي الصعيد ذاته؛ قام المحافظ ووزير القوى العاملة بتسليم 24 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، والتي وفرتها مديرية القوي العاملة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة.  
كما افتتحا ندوة لدمج العمالة العائدة من الخارج في سوق العمل المصري وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 

وفي كلمته؛ أعرب المحافظ عن سعادته لمشاركته في توزيع وثائق التأمين علي العمالة غير المنتظمة بالإسكندرية من عمال الصيادين والمقاولات، لحماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل. وذلك تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس للاهتمام ومساندة العمالة غير المنتظمة ورعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا. 

وأكد المحافظ أن الدولة لن تألو جهدا فى دعم ورعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة، وكذلك أبنائها من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، لافتًا أنها تولي لهم أهتماما كبيرا خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعرضت لها مصر ودول العالم أجمع لمواجهة جائحة كورونا.

كما أكد الشريف أن المحافظة حريصة علي تقديم الدعم الكامل للعمالة العائدة من الخارج، وتبني أفكار المشروعات الجديدة لهم وذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس بالاهتمام بتلك الفئة وتقديم الرعاية لهم.

جاء ذلك بحضور، المستشار/ ياسر سعيد وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
محافظ الإسكندرية: الدولة لن تألو جهدا فى دعم ورعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة وذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية: الدولة لن تألو جهدا فى دعم ورعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة وذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية: الدولة لن تألو جهدا فى دعم ورعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة وذوي القدرات الخاصة
محافظ الإسكندرية: الدولة لن تألو جهدا فى دعم ورعاية أبنائها من العمالة غير المنتظمة وذوي القدرات الخاصة
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