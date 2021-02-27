181 قرية.. محافظ سوهاج يعقد اجتماعا للوقوف على مستجدات المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، اليوم، اجتماعا بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالمخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى يستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز مختلفة بسوهاج.





حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالهادى نائب رئيس الوحدة المختصة بمتابعة تنفيذ المشروع، وشريف أبو سحلى منسق وحدة حياة كريمة بالمحافظة.





اقرأ أيضا





تناول الاجتماع أهم المشروعات التى سيتم تنفيذها والمدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى.





وأوضح محافظ سوهاج أن الخطة تشمل تنفيذ مشروعات بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات ومن أهمها "مياه الشرب، والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والطرق والتليفونات، والصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطرى، والزراعة، والتموين، والتضامن".





ووجه اللواء طارق الفقي بالعمل على تذليل أى عقبات والمتابعة المستمرة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة، وإعداد تقرير دورى للعرض يتضمن اخر المستجدات، لافتا الى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات.



