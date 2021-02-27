الإمارات ترفض التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، رفض أي محاولات لاستغلال قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو التدخل في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية، معربة عن تأييدها لبيان السعودية بخصوص هذه القضية.





وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها واذاعته وكالة الانباء الاماراتية ، /وام /، عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.





وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة.



