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حوادث

ضبط عضو بإحدى جمعيات نقل البضائع لاستيلائه على ٥٠ طن أسمدة بسوهاج

السبت 27/فبراير/2021 - 02:09 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الإختلاس، حيث تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام عضو بإحدى جمعيات نقل البضائع بسوهاج بإختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والإستيلاء على قيمتها لنفسه.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها (سائق وعضو بالجمعية مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج "له معلومات جنائية") وأن المذكور استغل طبيعة عمله بالجمعية – والمتعاقدة مع أحد مصانع الأسمدة لنقل منتجات المصنع من السماد إلى الجمعيات الزراعية.

وأوضحت التحريات أنه استلم (50) طن من السماد لنقلها بالسيارة ملكه لتوصيلها لإحدى الجمعيات بمحافظة كفر الشيخ، وقام بإختلاس (10) طن منها والإستيلاء على  قيمتها لنفسه وبيعها بالأسواق دون وجه حق، مما أضر بأموال الجمعية.

كما تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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