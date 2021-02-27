رئيس جامعة دمنهور يتفقد سير لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، سير أعمال أول يوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على الطلاب والتأكد من أن الامتحان من المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد طمأن رئيس الجامعة، الطلاب، على جاهزية اللجان ومتابعتها لضمان سلامة وصحة الطلاب وهيئة التدريس وجميع العاملين، واتباع كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة من وجود فرق من رعاية الشباب والجوالة لتنظيم دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية، مع مراعاة الالتزام بالمسافات البينية الوقائية بين الطلاب وتوفير أجهزة قياس درجة الحرارة عند المداخل، كذلك مراعاة التنسيق الكامل لخروج الطلاب وعدم التكدس على البوابات، ومنع التجمعات.

وتأكد من ارتداء الطلاب الكمامة إجباريا قبل دخول الامتحانات، كما تم التنبيه بمتابعة تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصورة منتظمة ودورية قبل وبعد الامتحان.

اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة



