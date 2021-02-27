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فن

بسبب "لبانة".. هجوم شاسع على هنا الزاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 02:02 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هنا الزاهد، فيديو جديد لها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهرت هنا الزاهد في الفيديو وهى تأكل اللبانة بطريقة غير مناسبة لأخلاقيات المجتمع.

ونالت عليها التعليقات المهاجمة كالتالى:
- ايه اللى بتعمليه ده
- احنا كده استفدنا ايه يعنى 
- ايه القرف ده

على جانب آخر اعتذر المخرج خالد الحلفاوي مخرج مسلسل حلوة الدنيا سكر عن عدم استكمال اخراج باقي حلقات العمل، بسبب ما حدث من تبديل عرض الحلقات دون علمه، وكتب عبر صفحته بموقع فيس بوك قائلا: "القناة اللي يتعرض المسلسل قررت إن أنا حمار ومبفهمش فغيرت ترتيب الحلقات.. وبعتذر عن إخراج باقي المسلسل بالمرة".
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