عليها رسوم ٨٨٣ ألف جنيه.. إحباط تهريب كميات من الأقمشة المستوردة





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام عدد من (التجار العاملين فى البضائع أجنبية الصنع) بتهريب كميات من الأقمشة المستوردة لداخل البلاد.. وباستكمال أعمال البحث تم رصد إحدى السيارات النقل محملة بكمية من الأقمشة المستوردة حال تواجدها أمام أحد المخازن بدائرة قسم المرج وتفريغ الحمولة الخاصة بها.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن والسيارة وفحص المضبوطات فى حضور (مالك المخزن) .





وقدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عن البضائع بمبلغ (883,747 – ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيها).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.