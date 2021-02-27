عبد المحسن سلامة عن تعامل السياسة السابقة مع الأزمات: كانت مسكنات

قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، إن ازمة الطرق كان واحدة من الازمات المزمنة في مصر منذ عقود طويلة، لأكثر من 40 سنة تقريبا، لافتا إلى أن كلنا شاهدنا تلك الازمة "وعيشناها"، وانها كانت تتفاقم رم الجهود السابقة التي كانت تبذل نوعا ما، ولكن المشكلة لم تكن على قدر استيعاب الأزمات.





وتابع عبد المحسن سلامة، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن قديما عندما انشئ "مترو الانفاق" لحل جزء من ازمة التكدس والازدحام المروري، فكان له تآثير ولكن ليس المطلوب، مردفا: "ان الدولة سابقا كانت دايما بتجري ورا الازمة عشان تعالج جزء منها".





واوضح ان الفرق في الادارة السياسية والدولة تعمل وفق لمنهجية جديدة لحل الازمات والمشكلات و حلها بشكل جذري، وهذا امر جديد في السياسة المصرية ولم يحدث منذ فترات طويلة، معقبا: "مصر كانت بتستخدم اسلوب المسكنات للازمة".





واشار الي ان واحدة من تلك الازمات التي كانت تربط الجزء الشرقي لمصر في الطرق وربط سيناء شرقها بغربها فقامت الدولة السابثة بعمل الشهيد احمد حمدي 1 ولكنه جزء من حل الازمة وليس القضاء عليها، وانما قامت السياسة المصرية حاليا بعمل 5 انفاق اخرى بجانبه للقضاء على المشكلة من جذورها، وهو واحد من ابرز النماذج لحل المشكلات في الطرق والكباري.



