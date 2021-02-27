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تعليم

انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا بدمياط

السبت 27/فبراير/2021 - 02:11 م
الامتحانات بدمياط
الامتحانات بدمياط
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زينب الزغبي
تابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير عملية امتحانات الفصل الدراسى الأول، لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي انطلقت اليوم السبت ٢٧ فبراير ب٦٥ مدرسة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد "عثمان" أن امتحانات اللغة العربية والأحياء عقدت إلكترونيا داخل المدارس عن طريق الإنترنت المتاح بالمدارس أو شريحة البيانات التي تم تسليمها للطلاب، مشيرا إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من أعمال تطهير وتعقيم اللجان وإجراءات الكشف الحراري للطلاب بالإضافة لارتداء الجميع الكمامات والمرور على بوابات التعقيم والتباعد بين الطلاب داخل اللجان.

وأشار الى أنه أدى اليوم الطلاب الامتحانات بالفترة الأولى في مادة اللغة العربية لمدة ٩٠ دقيقة ومادة الأحياء لمدة ٤٥ دقيقة وفقا للجداول المعلنة، مؤكدا أنه بدأت اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول بالتعليم الفني بأنواعه، وذلك وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

وتابع : مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومدى التجهيزات الموضوعة للامتحانات، لافتا إلى أن جميع اللجان البالغ عددها ٣٥ لجنة على مستوى المحافظة ملتزمة تماما بالإجراءات الاحترازية من حيث الكمامات والتباعد بين المقاعد في اللجان إلى جانب أعمال التعقيم والتطهير، مؤكدا أن غدا الأحد ستبدأ لجان امتحانات الثانوية العامة للصف الأول والثاني وبنفس الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب .


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انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا بدمياط
انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا بدمياط
انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا بدمياط
انطلاق امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي إلكترونيا بدمياط
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