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فن

نسرين طافش تستعين بشكسبير لتبعث برسالة لمعجبيها

السبت 27/فبراير/2021 - 02:42 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام . 


وعلقت نسرين طافش قائلة: "ثق بأن .. الصوت الهادئ أقوى من الصراخ وإن التهذيب يهزم الوقاحة وإن التواضع يحطم الغرور والاحترام يسبق الحب #شكسبير".


كانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري الذي عُرض مؤخرًا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لـ"صدى البلد"، هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

كما أكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش مسلسل «الوجه الآخر» بطولة ماجد المصري، ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.
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