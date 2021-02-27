طبيب يكشف عن 7 أنواع للجوع.. ويحذر من إدمان الأكل مع الضغط النفسي

كشف الدكتور رامي صلاح الدين، اخصائي التغذية العلاجية، علاقة الضغوط النفسية والاحباط بالجوع، وانه في الاغلب لايوجد علاقة بينهم في الاساس، وان عندما نآكل في تلك الظروف لم يحدث فرق في المشكلة او نجد لها حلا، لافتا الي اننا يجب ان نسآل انفسنا سؤال هام عند التعرض لضط وهو"الاكل هيحللي المشكلة ديه فعلا ولا ؟"، واذا كانت الاجابة لا يجب ان نخلق لانفسنا حلول بالمشي او الرياضة وغيرها من الامور.





وتابع الدكتور رامي صلاح الدين، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أنه حتى اذا احضرنا جزء من الشئ الذي نحبه يجب ان يكون بكمية قليلة بجانب نشاط ما، وهذا لتعويد المخ على وضع جديد في الضغوط، وان الاكل في تلك الحالات يصنف كحالة من حالات الادمان.





واوضح ان هذه الحالة من الادمان يكون لها اثار سلبية وعواقب بعد ذلك، ولكن في نفس الحل لم نصل لحل للمشكلة الاساسية، لذلك يجب ان نتكيف في طريقة التعامل مع الضغوط، لان المخ يستجيب وفقا لما يتعود عليه، ولذلك يجب التعامل مع الاكل بعيدا عن المشاعر وربطه بها.





وكشف عن ان هناك 7 انواع من الجوع ومنها النفسي والطبيعي وهناك نوع مرتبط بالحواس المختلفة، موجها نصيحا مهمة وهي ان نبتعد او نشتت تفكيرنا في تلك الحالة حتى لا نآذي انفسنا.



