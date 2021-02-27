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فن

أخطاء إملائية تضع صناع مسلسل موسى في موقف محرج

السبت 27/فبراير/2021 - 03:02 م
مسلسل موسى
مسلسل موسى
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محمد نحلة
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للبوستر الدعائي لمسلسل «موسى» للفنان محمد رمضان، المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل. 

وأبرز مستخدمو السوشيال ميديا، عددا من الأخطاء الإملائية على بوستر المسلسل، ومنها «موسيقي بدلًا من موسيقى»، و«أخراج بدلًا من إخراج»، و«أنتاج بدلًا من إنتاج». 

يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وقدم محمد رمضان في رمضان الماضى، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجى.
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