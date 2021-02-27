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أخبار البلد

لجنة انتخابات الصحفيين ترفض طعنين ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب

السبت 27/فبراير/2021 - 02:42 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري وكيل النقابة، رفض الطعنين المقدمين ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد النقيب لدورة ثانية.

وقال خالد ميرى، في تصريحات على هامش انعقاد اجتماع اللجنة المشرفة ، إن أسباب رفض الطعنين  تعود إلى أن شروط الترشيح منصوص عليها حصرًا في قانون النقابة واللائحة، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعنين .

وأوضح ميرى، أنه من أسباب الطعن أيضًا، أن اختصاصات الجمعية العمومية منصوص عليها حصرًا في القانون واللائحة الداخلية، وليس من بينها الأسباب الواردة بالطعن، كما أن "رشوان" حاصل على حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا، بأحقيته في استمراره بجدول المشتغلين بالنقابة.

وأوضح أن اللجنة أكدت بعد رفض الطعنين اللذين تقدما بهما المرشحين رفعت رشاد وكارم يحيى أن العمومية وفقًا لقانون النقابة واللائحة، هي صاحبة الاختصاص، والوحيدة وبإرادتها في أن تنتخب من تريد.

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