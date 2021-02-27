بعد استثمار صلاح في العقارات وأدوات البناء.. أساطير اقتحموا مجال البيزنس





وذكرت صحيفة: ديلي ستار البريطانية، أمس الجمعة، أن محمد صلاح أطلق مؤسسة Mo s للاستثمار العقاري تقدر أصولها بـ 9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات، كما يستثمر مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".





محمد صلاح ليس النجم الأول في أوروبا الذي يقتحم مجال الاستثمار العقاري، حيث سبقه العديد من نجوم كرة القدم.





ويستعرض "صدى البلد" أبرز أساطير كرة القدم الذين اقتحموا مجال البيزنس مؤخرا:





1- ميسي:

استثمر ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة، أمواله مؤخرا في إسبانيا، بشراء شقق فاخرة في جزيرة إبيثا ومدينة سيدجيس، كما قام بشراء فندق مؤخرا، وأجرى بعض التعديدلات له وتحويله إلى 5 نجوم.





كما قام ميسي بإنشاء متجر للملابس الرياضية.





رونالدو:





يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس، 4 فنادق فاخرة، منهما اثنين في البرتغال، وفندق في إسبانيا، وآخر في المغرب.









روبي فاولر:

أكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن ثروة روبي فاولر نجم ليفربول السابق ارتفعت مؤخرا إلى 31 مليون إسترليني من استثمارات العقارات.





دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مجال البيزنس مؤخرا، باستثمار أمواله في العقارات وأدوات البناء.