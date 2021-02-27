سناء حجازي: مبادرات الدولة تشمل الرعاية المجتمعية فيما يتناسب مع الظروف الراهنة.. شاهد

قالت الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، إن المركز يقوم بجهود متعددة الجوانب، في إطار رؤوية مصر 2030 ، بما يعود بالنفع على المجتمع.





وأضافت الدكتورة سناء حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترت نيوز" ، أن رؤوية الدولة لا تكفل الرعاية المجتمعية فقط ، بل تشمل أكثر من جانب ، بجهود مكثفة ، وبالتعاون مع الوزرات المختلفة ، إلى جانب زيارة القرى ، وفتح أفاق تعاون بيني مع المجتمع البيني .





وأشارت "حجازي" إلى أن هناك اهتماما واضحا بالرائدات الريفيات على أرض الواقع ، من خلال الدراسات ، التي تستهدف مشكلات متنوعة للمواطن .





وتابعت : أهتمام الحكومة يشمل أكثر من ناحية ، وتأخذ اتجهاتها من خلال الظروف الحالية ، مثلما حدث خلال أزمة كورونا ، من تعزيز مساعداتها للعمالة الغير منتظمة ، للتناسب مع الظروف الراهنة .





ولفتت إلى أن الدولة تأخذ حاليا منحى تطوير القرى ، وتحقيق الأهداف القومية القائمة ، بالبتعاون مع منظمات المجتمع المدني .



