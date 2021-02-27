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سناء حجازي: مبادرات الدولة تشمل الرعاية المجتمعية فيما يتناسب مع الظروف الراهنة.. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 03:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، إن المركز يقوم بجهود متعددة الجوانب، في إطار رؤوية مصر 2030 ، بما يعود بالنفع على المجتمع.

وأضافت الدكتورة سناء حجازي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترت نيوز" ، أن رؤوية الدولة لا تكفل الرعاية المجتمعية فقط ، بل تشمل أكثر من جانب ، بجهود مكثفة ، وبالتعاون مع الوزرات المختلفة ، إلى جانب زيارة القرى ، وفتح أفاق تعاون بيني مع المجتمع البيني .

وأشارت "حجازي" إلى أن هناك اهتماما واضحا بالرائدات الريفيات على أرض الواقع ، من خلال الدراسات ، التي تستهدف مشكلات متنوعة للمواطن .

وتابعت : أهتمام الحكومة يشمل أكثر من ناحية ، وتأخذ اتجهاتها من خلال الظروف الحالية ، مثلما حدث خلال أزمة كورونا ، من تعزيز مساعداتها للعمالة الغير منتظمة ، للتناسب مع الظروف الراهنة .

ولفتت إلى أن الدولة تأخذ حاليا منحى تطوير القرى ، وتحقيق الأهداف القومية القائمة ، بالبتعاون مع منظمات المجتمع المدني .

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