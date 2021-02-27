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تعليم

رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .. شاهد

السبت 27/فبراير/2021 - 03:11 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تفقد  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم يرافقه الأستاذ الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الآداب والحقوق والهندسة والعلوم والتمريض، بحضور عمداء الكليات ووكلائها، وذلك اليوم السبت٢٠٢١/٢/٢٧

صرح أ.د أحمد جابر شديد أن الجامعة قد أتمت استعداداتها لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتنبيه على الطلاب بالالتزام بالضوابط العامة للامتحانات، وارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتقليل عدد الطلاب في اللجان.

وأضاف شديدأنه قد تم التنبيه على كافة أساتذة المواد الدراسية بضرورة التواجد المستمر باللجان، وأيضًا توفير العدد اللازم من السادة الملاحظين، وتوفير لجان للطلاب ذوي القدرات الخاصة، والتأكد من وجود ملاحظ لكل طالب، كما قام سيادته بالاطمئنان على مستوى الامتحانات، وانتظام الجداول الامتحانية وتوقيتاتها. 

وأضاف رئيس الجامعة  إلى انتظام سير عملية الامتحانات بكافة الكليات؛ حيث يؤدي ١٤٠٠ طالبًا وطالبة امتحاناتهم بكلية الآداب على فترتين: صباحية، ومسائية، كما يؤدي حوالى ٢٩٠٠ طالبًا وطالبة بكلية الحقوق امتحاناتهم بمجمع قاعات الامتحانات مقسمين على فترتين أيضًا، وكذلك أدى ٧٧٣ طالبًا وطالبة امتحاناتهم فى اليوم الأول بكلية الهندسة، كما أدى ٣٦ طالبًا وطالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم امتحاناتهم بشعبة الجيولوجيا، إضافة إلى انتظام سير العملية الامتحانية بكلية التمريض.



أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أسماء الفائزين بمنحة التضامن الاجتماعى بالجامعة للطلبة المتفوقين بكليات الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة.

ومن المعروف أن هذه المنحة هى نتاج اتفاقية تعاون بين جامعة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعى يحصل بمقتضاها الطلبة الأوائل فى السنوات قبل النهائية بالكليات المذكورة على منحة تفوق قيمتها  ١٠٠٠ جنيه شهريا اعتبارا من شهر مارس المقبل ٢٠٢١ وطوال العام وفي حالة استمرار الطالب فى تفوقه وانتقاله إلى السنة النهائية يستمر فى الاستفادة من المنحة طيلة تواجده بالفرقة النهائية وحتى تخرجه.

وتعتبر  جامعة الفيوم من أوائل الجامعات المصرية التي تطبق هذه الاتفاقية  الاتفاقية.
رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .. شاهد
رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .. شاهد
رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .. شاهد
رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .. شاهد
رئيس جامعة الفيوم: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة .. شاهد
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