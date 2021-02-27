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برلمان

"حماة الوطن" بالجيزة يبدأ تنفيذ برنامج تقديم الخدمات العلاجية لأعضائه

السبت 27/فبراير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
صرح الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم أمانة حزب "حماة الوطن" بمحافظة الجيزة، بأن أمانة الحزب قد بدأت في تنفيذ خطة لتوفير الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب بالمحافظة. 

وقال عوض: إن تقديم الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب، يأتي في منطلق اهتمام الحزب بصحة أعضائه، وفي إطار حزمة المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الحزب بالجيزة، أن البدء في إقرار تنفيذ مشروع برنامج الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب بالمحافظة هو رؤية حزبية جديدة يتبناها الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو مجلس النواب.
 
وعن آليات تنفيذ برنامج الخدمات العلاجية للأعضاء، أكد المستشار الإعلامي للأمانة أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة أمانى السرساوى أمين الصحة بالمحافظة تضم لفيفا من الأطباء فى جميع التخصصات، وكذلك أصحاب الخبرات التسويقية والإدارية الكبيرة فى القطاع الصحي، وتلقى الدعم الكامل والمتابعة المستمرة من أمين الحزب دكتور نافع عبدالهادي الذى يجرى الإجتماعات المستمرة باللجنة وأُمناء الأقسام والمراكز بالمحافظة من أجل إنتهاء التفاصيل النهائية للمشروع. 

من جانبها، أشارت الدكتورة أمانى السرساوى إلى أن اللجنة تعمل على قدم وساق للانتهاء من إقرار مشروع الخدمات العلاجية لأعضاء الحزب بالجيزة،  مؤكدة أن المشروع سوف يغطي جميع الخدمات العلاجية للأعضاء الحاملين لكارنيه العضوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات أمين عام الحزب بالمحافظة.
 
ووجهت الشكر إلى اللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم والمهندس محمد قنديل أمين العلاقات العامة تقديرا لجهودهما المبذولة فى توفير الدعم والمساندة للمشروع .
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