ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يعلق على بيان الخارجية السعودية حول خاشقجي

السبت 27/فبراير/2021 - 02:59 م
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
Advertisements
قسم الخارجي
أعرب مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، عن تأييده للبيان الصادر من وزارة الخارجية العودية حول التقرير الذي صدر من الولايات المتحدة حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 

وأكد مجلس التعاون على تقديره للدور الكبير والمحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولدورها الكبير في مكافحة الإرهاب ودعم جهود المجتمع الدولي في مكافحته وتجفيف منابعه.

وقال مجلس التعاون إن التقرير لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة. 

وشددت على ما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت ومقدر.

فيما أعرب عن تأييده لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من أجل حفظ حقوقها و تعزيز مكتسباتها ودعم دورها في تعزيز ثقافة الوسطية والاعتدال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط تحديات.. رئيس الشورى السعودي يدعو إلى وحدة الصف في القمة الخليجية

مجلس التعاون الخليجي يشيد بقرار فتح الأجواء الجوية والبرية بين السعودية وقطر

رئيس البرلمان العربي عن قمة العلا: نحتاج إلى كل جهد يعزز العمل الخليجي

جريمة حرب.. التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين الأخير على السعودية

التعاون الخليجي: نحترم ميثاق الأمم المتحدة ونرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول

البحرين ردا على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي: ندعم السعودية ونرفض المساس بسيادتها

ترشيحاتنا

بسبب الموجة الثالثة لكورونا.. دولة عربية تعلن تعليق الدراسة

بعد استثمار صلاح في العقارات وأدوات البناء.. أساطير اقتحموا مجال البيزنس

باسات وجيب وبيجو في مزاد خدمات البترول البحرية PMS.. تفاصيل

والدتي كانت صعبة.. هالة صدقي تروي لـ صدى البلد قصة طردها من المنزل

السيسي يشيد بدور الكويت في المصالحة مع قطر

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مصر الأسبق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو

أشبه بسيارة باتمان| تويوتا سوبرا 2021 وسعرها في دولة الإمارات.. صور