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الجمعية المصرية للاستثمار: القطاع الصناعي يساهم بـ 18% من إجمالي الناتج القومي.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 03:00 م
مصنع
مصنع
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نورهان رأفت
قال الدكتور عوض الترساوي ، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن القطاع الصناعي يساهم بـ 18% من إجمالي الناتج القومي المصري، لافتا إلى أن الإدارة المصرية نجحت في الوصول إلى معدل النمو المطلوب، وهو 5ر6 %.

وأضاف الدكتور عوض الترساوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن هذا النمو تحقق بفضل الصناعات التحويلية والمغذية، والتوسع في بناء المجمعات الصناعية ، وهو ما ساهم في الحفاظ على القطاع من الإنهيار ، خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن التقدم الراهن في مجال الصناعات يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل ، من خلال معدل النمو الحالي ، خاصة في الصناعات المغذية والبتروكيماوية.

وأوضح أن الدولة تستهدف افتتاح أكثر من 13 مجمع صناعي جديد في أغسطس القادم ، مما يحقق إنجاز غير مسبوق ، خاصة خلال أستمرار أزمة كورونا.

وأكد أن التوسع في كليات التدريب المهني، وتحقيق فائض الطاقة والكهرباء، يعد من أهم محفزات النمو.
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