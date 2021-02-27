الجمعية المصرية للاستثمار: القطاع الصناعي يساهم بـ 18% من إجمالي الناتج القومي.. فيديو

قال الدكتور عوض الترساوي ، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار، إن القطاع الصناعي يساهم بـ 18% من إجمالي الناتج القومي المصري، لافتا إلى أن الإدارة المصرية نجحت في الوصول إلى معدل النمو المطلوب، وهو 5ر6 %.





وأضاف الدكتور عوض الترساوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن هذا النمو تحقق بفضل الصناعات التحويلية والمغذية، والتوسع في بناء المجمعات الصناعية ، وهو ما ساهم في الحفاظ على القطاع من الإنهيار ، خلال جائحة كورونا.





وأشار إلى أن التقدم الراهن في مجال الصناعات يوفر حوالي 150 ألف فرصة عمل ، من خلال معدل النمو الحالي ، خاصة في الصناعات المغذية والبتروكيماوية.





وأوضح أن الدولة تستهدف افتتاح أكثر من 13 مجمع صناعي جديد في أغسطس القادم ، مما يحقق إنجاز غير مسبوق ، خاصة خلال أستمرار أزمة كورونا.





وأكد أن التوسع في كليات التدريب المهني، وتحقيق فائض الطاقة والكهرباء، يعد من أهم محفزات النمو.