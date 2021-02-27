على غرار عميد الأدب العربي.. الدكتور حاتم سلامة نموذج متحرك للإلهام وسط أجواء كورونا والامتحانات

يسير بين الطلاب بهمة وعزم حريصا على أن يطمئن على سلامتهم وتطبيق كافة سبل السلامة من خطر الإصابة بفيروس كورونا ، وسط تراحب وحب يظهر على وجههم ووحشة بعد أجازة طويلة لم يلتقوا خلالها، أنه الدكتور حاتم سلامة صالح سلامة، الذي يعد نموذج ملهم ليس فقط للطلاب من ذوي الأحتياجات الخاصة بل للجميع ولكل من يرغب أن يتحدى الصعاب لإثبات ذاته دون أن يبالي لأي ظروف.





اقرأ ايضا:

بدء امتحانات الجامعات اليوم.. إجراءات صارمة تجاه الطلاب للوقاية من كورونا





تعد حياة قرر الدكتور حاتم سلامة صالح سلامة، وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه جامعة العريش ، رسالة قوية لجميع اصحاب الهمم بوجود مكانا لهم بين المراكز القيادية الهامة، وابراز قضيه هذه الفئة داخل المجتمع وايصال الصوت إلى القياده السياسيه والعمل على تغيير نظرة المجتمع بالكامل لها.

وبالتزامن مع انطلاق اليوم الأول لأمتحانات الفصل الدراسي الأول، عزم الدكتور حاتم على أن يطمئن على الطلاب بنفسه ، حيث قام بجولة تفقدية داخل لجان كلية الأداب جامعة العريش أطمئن خلالها على سير الأمتحانات ، والإلتزام بالإجراءات الإحترازية، كما شدد على خروج الطلاب في انتظام وعد وجود تزاحم عب انتهاء الامتحان .

وأكد سلامه في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه يقوم بدوره كوكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه جامعة العريش ، للأطمئنان على الطلاب وعلى الإلتزام بالإجراءات الاحترازية خوفا على سلامتهم من خطر الإصابة ، مشددا على التزام جميع العاملين واعضاء هيئة التدريس بتطبيق كافة الإجراءات داخل اللجان.

ولد سلامة بمحافظة الشرقية في 24 يناير 1971 وبدأت قصته منذ ان فقد بصره تدريجًيا منذ عام 1983 رغم إجراء العديد من الجراحات الدقيقة بالمملكة المتحدة البريطانية وهنا كانت بداية شغفه باللغة الانجليزيه حيث التحق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الزقازيق وتخرج في عام 1992 ثم حصل على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي عام 1997 ثم الدكتوراه عام 2002 ثم درجة أستاذ الأدب الإنجليزي المساعد عام 2008 فالأستاذية عام 2013 ليصبح بذلك أول أستاذ بكلية الآداب جامعة العريش.

ويعد الأستاذ الدكتور حاتم سلامة صالح سلامة عميد الأدب الإنجليزي كما يطلق عليه مؤخًرا، رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئه جامعة العريش، ضمن قائمة المرشحين لمنصب رئيس جامعة العريش تضم مرشًحا من ذوي الهمم، ويعيد ترشح لهذا المنصب مشهًدا غاب عنا لحوالي ثمانية عقود منذ تولي عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين رئاسة جامعة إسكندرية عام 1943.