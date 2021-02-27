طلاب ومعلمو التعليم الفنى يواصلون مشاركتهم فى دهان الطرق وأعمدة الإنارة بأسيوط

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بدور ومجهود طلاب ومعلمين التعليم الفنى بالمحافظة ، لمشاركتهم فى أعمال التجميل والدهان للشوارع والميادين وأعمدة الكهرباء والطرق ، ضمن فعاليات مبادرة " بإيدين ولادنا .. هنجمل طرق بلادنا" ، والتي تم إطلاقها لتجميل وتطوير الشوارع والميادين والعمل على تحسين الوجه والذوق العام للشوارع ، وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة.





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وأشار محافظ أسيوط ، إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك المبادرات التي تقدم خدمات افضل للمواطنين ، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتاهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والانتماء والأمل في مستقبل أفضل.



