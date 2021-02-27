في يومها الأول.. وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات الطب.. ورئيس جامعة القاهرة يكشف الإجراءات الاحترازية المتبعة

رئيس جامعة القاهرة يتفقد اليوم الاول لامتحانات الفصل الدراسى الاول





وزير التعليم يشيد بالاجراءات الاحترازية لجامعة القاهرة





بدأ صباح اليوم ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، بعد تحويل الدراسة اونلاين وتأجيل الامتحانات بعد إنهاء إجازة منتصف العام.





ومن جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، خلال تفقده لأول يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول، إن جامعة القاهرة قامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تحافظ على صحة وسلامة الطلاب.





كما أشار "الخشت" أنه لا يسمح دخول الطالب إلى الحرم الجامعى إلا بارتداء الكمامات ويتم استخدام الكواشف الحرارية .









كما ، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى خلال جولته التفقدية لأول يوم بامتحانات الفصل الدراسى الأول ، على أن عودة الدراسة كانت تحد كبير لنا.





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار : " قمنا بتفقد أول يوم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للاطمئنان على الاجراءات الاحترازية و صحة وسلامة الطلاب خلال تواجدهم داخل الحرم الجامعى .









وفى نفس السياق ، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، انه رغم تواجده فى جامعة القاهرة و جامعة عين شمس ، إلا ان اعضاء المجلس الاعلى للجامعات يتابع من خلال غرفة العمليات لكل الجامعات فى جميع المحافظات .









وأضاف " عبد الغفار " : " نتابع حركة الامتحانات من بداية دخول الطلاب الحرم الجامعى و اداء الامتحانات والاجراءات الاحترازية من قبل الطلاب والجامعات ، مؤكدا خلال الفترة الماضية تعلمنا كيف يتم التعامل مع الطلاب خلال تواجدهم داخل القاعات سواء فى فترة الامتحانات او الدراسة .





وتجري الجامعات، الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول، من العام الدراسى الجاري، بدءا من اليوم 27 فبراير، في ظل إجراءات احترازية مشددة، أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة.









وأكد الوزير أنه تم التشديد على مراعاة عدد من الإجراءات العامة أيضًا خلال فترة الامتحانات، منها:









• وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.





• عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.





• منع الإجازات للطاقم الطبي، وخصوصًا بالمراكز الطبية بالكليات أثناء الامتحانات، بما يكفل توفير طبيب لكل صالة من صالات الامتحانات.





• تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات.





• تخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.





• تكليف أفراد الدفاع المدني بفحص وصيانة، والتأكد من سلامة طفايات الحريق.





• منع التدخين أثناء الامتحانات داخل الكلية.





• إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.