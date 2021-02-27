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برلمان

فى أول تحرك بعد تحذيرات الرئيس.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون مقدم بشأن الزيادة السكانية

السبت 27/فبراير/2021 - 02:48 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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فريدة محمد
أعلنت الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، عن مناقشة مجلس النواب مشروع القانون المقدم منها عن الحد من الزيادة السكانية، قائلة:" إن ذلك يعد أول تحرك برلمانى عقب تحذيرات الرئيس من الزيادة السكانية ومواجهة الأزمة لما يمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد".

وأكدت أبو السعد، أنها تقدمت بمشروع قانون حول الزيادة السكانية فى الفترة الأخيرة لمجلس النواب، إيمانا بدور البرلمان فهو نبض الشارع المصرى ويعبر عن آرائه وتطلعاته، تم التقدم بمشروع القانون لمعالجة الأزمة والتى تعتبر خطرا يهدد البلاد ويضرب بأمنها القومي.

وأضافت أبو السعد، أنه من خلال البرلمان سيتم بحث عن حلول للمشكلة وتقديم لأفكار وحلول مختلفة لمواجهة الأزمة، مشددة على ضرورة تكاتف قوى المجتمع يدا واحدة للقضاء على الزيادة السكانية.
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