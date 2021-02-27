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أخبار البلد

السفير الإماراتي الجديد لدى القاهرة: الشعب المصري أقرب الشعوب للإمارات

السبت 27/فبراير/2021 - 03:08 م
صدى البلد
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ميس رضا
أعرب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن بالغ سعادته وخالص امتنانه لثقة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا التكليف السامي، كما عبر عن تطلعه وتقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحظى بكل الحب والاحترام من قبل شعب الإمارات.

وخلال تصريحات صحفية، قال السفير الإماراتي الجديد، إنه على المستوى الشخصي يسعدني بأن أحظى بفرصة للعمل في القاهرة بين الأصدقاء والزملاء والأهل من أفراد الشعب المصري الذين تربطه وأسرته بهم صداقات وعلاقات هي الأقوى وأكثر ثراء، معتبرًا أن مصر والمصريين يظلون من أقرب الشعوب للإمارات شعبًا ودولة وقيادة.

ويصل السفير حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الامارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ مساء اليوم، ليبدأ مهام عمله بالقاهرة.

وكلفت دولة الإمارات سفيرها الجديد بزيادة سبل التعاون بين الدولتين الشقيقتين والبناء على العلاقات الوطيدة بين الشعبين في مرحلة تشهد ازدهارًا وفرصًا واعدة على مختلف الأصعدة.



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