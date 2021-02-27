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أخبار العالم

لليوم الثاني.. مظاهرات غضب في بنجلاديش بعد وفاة كاتب في السجن

السبت 27/فبراير/2021 - 03:09 م
مظاهرات غضب في بنجلاديش
مظاهرات غضب في بنجلاديش
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سمر صالح
نزل مئات البنجلاديشيين إلى الشارع، اليوم السبت، لليوم الثاني من تظاهرات أعقبت وفاة كاتب في سجن خاضع لإجراءات أمنية مشددة، في قضية أثارت قلق دول العالم.

وجاب المتظاهرون جامعة دكا مطلقين هتافات تندد بمعاملة الحكومة لمشتاق أحمد، وسواه من كتاب وصحفيي ونشطاء المعارضة.

ونظمت تظاهرة أخرى في نادي الصحافة الوطني.

وطالب المتظاهرون بإلغاء قانون الأمن الرقمي المتشدد، والذي بموجبه تم توقيف أحمد وسجنه. وكثيرا ما استخدم هذا القانون لقمع المعارضة منذ تفعيله عام 2018.

ووقعت مواجهات بين قوات الأمن وطلاب في دكا، وأعلنت الشرطة عن اعتقال ستة أشخاص، فيما قال نشطاء إن 30 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح.

وانهار أحمد وتوفي في سجن شايمبور في ساعة متأخرة، من أول أمس الخميس وكان قد تم توقيفه في مايو؛ بعد انتقاده على فيسبوك تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19.

ويعرف عن الكاتب البالغ 53 عاما أسلوبه الساخر، كما أن لديه مزرعة تماسيح ووجهت له اتهامات بنشر شائعات والقيام "بأنشطة معادية للدولة".

وكان المتظاهرون وصفوا وفاته بأنها "عملية اغتيال خلال التوقيف"، بعدما رفض طلبه بالإفراج المشروط ست مرات في 10 أشهر.
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