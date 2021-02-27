بعد انتشار فيديوهات مخلة لها.. الحبس سنة مع الشغل لـ «سيدة كفر الشيخ»

عاقبت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود منصور، اليوم، السبت، ربة منزل المعروفة إعلاميًا بـ «سيدة كفر الشيخ» بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 2000 جنيه.





بدأت تفاصيل الواقعة، عندما تقدم "م. ع"، مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، ببلاغ إلى النيابة العامة، يطالب فيه بالتحقيق مع زوجته "س.م" وتحريك دعوى الزنا ضدها لاكتشافه فيديوهات ومحادثات صوتية غير أخلاقية لها.





وكشف البلاغ، أن الزوج سبق أن تقدم بشكوى ضد زوجته، في ديسمبر 2019 إلا أنه تنازل عن تلك الشكوى بعد أن أفهمته بأن ما حدث سوء فهم بشأن الصور الفاضحة التي وصلت إليه، وهى صور خاصة بها ومن ضمن الصور التي تقوم بإرسالها إليه كونها تعمل في الإمارات، وأن التي أرسلت إليه الصور سيدة تعمدت ذلك لوجود خلافات بينهما.