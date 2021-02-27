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فن

من كواليس "المداح".. شاهد: أحدث ظهور لحمادة هلال

السبت 27/فبراير/2021 - 03:30 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان حمادة هلال صورة له أثناء تصويره مسلسله القادم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.


و علق قائلًا:"مسلسل المداح رمضان 2021 بأذن الله انتاج شركه سيكرمو ميديا اسلام المرسي تأليف امين جمال وليد ابو المجد شريف يسري اخراج احمد سمير فرج ان شاء الله مسلسل مختلف ويارب يكرمنا والتوفيق لكل ‏مسلسلات اصحابى ربنا يكرمكم ويكرمنا كلنا".


طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على اليوتيوب وهى بعنوان "بحب الجدعنة" ويعود حمادة فى فكرة الكليب إلى فيلمه السينمائى الناجح "حلم العمر" والذى قدمه فى عام 2008 مع النجوم، توفيق عبد الحميد، دينا فؤاد ،هالة فاخر، رامي وحيد ومنة عرفة وسيناريو وحوار: نادر صلاح الدين، وإخراج: وائل إحسان.

ويقدم حمادة فى كليب "بحب الجدعنة" شحصية ملاكم ينافس آخر فى حلبة الملاكمة وينتصر عليه .. والأغنية كلمات شندى وكنكة ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضى ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

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