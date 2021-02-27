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مرأة

للنساء بعد سن الـ35 .. نصائح لزيادة البويضات

السبت 27/فبراير/2021 - 04:37 م
للنساء بعد سن الـ
للنساء بعد سن الـ 35 .. نصائح لزيادة البويضات
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اسماء محمد
تتعرض المرأة لأسباب كثيرة تجعلها غير قادرة على الانجاب ومن بينها انخفاض مخزون البويضات المسئولة عن انتاج الجنين وعادة تظهر هذه الازمة عند النساء فوق سن الـ 35 .

ونقدم فى هذا التقرير نصائح سريعة لزيادة الخصوبة بشكل طبيعي وذلك وفقا لما اورده  موقع " healthline

يمكن أن يؤدي تناول مكمل مضاد للأكسدة أو تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة إلى تحسين معدلات الخصوبة ، خاصة بين الرجال المصابين بالعقم.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول المزيد من السعرات الحرارية في وجبة الإفطار والقليل في وجبة المساء يمكن أن يحسن الخصوبة.

لزيادة مستويات الخصوبة ، يمكن تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المتحولة، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون الصحية بدلًا من ذلك ، مثل زيت الزيتون البكر الممتاز.

قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات المكررة إلى رفع مستويات الأنسولين ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالعقم ويجعل من الصعب حدوث الحمل.

قد يؤدي تناول المزيد من البروتين من مصادر نباتية ، بدلًا من المصادر الحيوانية ، إلى تحسين مستويات الخصوبة لدى النساء.

قد يساعد استبدال منتجات الألبان قليلة الدسم بمنتجات غنية بالدهون في تحسين الخصوبة وزيادة فرصك في الحمل.

قد يساعد تناول الفيتامينات المتعددة في زيادة الخصوبة إذا كنت لا تحصل على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها من نظامك الغذائي.

يرتبط نمط الحياة الخامل بالعقم ، ويمكن لممارسة الرياضة أن تحسن الخصوبة. ومع ذلك ، فإن ممارسة الكثير من التمارين يمكن أن يكون لها تأثير عكسي.

يمكن أن تؤدي مستويات التوتر والقلق المرتفعة إلى تقليل فرص الحمل. يمكن أن تؤدي إدارة مستوى التوتر لديك إلى زيادة فرصك في الحمل.

يمكن أن تقلل زيادة الوزن أو النحافة من فرصك في الحمل.
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