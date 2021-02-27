جبهة إنقاذ تونس تفضح طرق تجسس جماعة الإخوان على الشعب

كشف السياسي التونسي منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، عن ذرع حركة النهضة الإخوانية لأجهزة تجسس في بعض المناطق بالعاصمة التونسية.





وكتب السياسي التونسي في منشور على فيسبوك: "ترددت كثيرا قبل نشر هذه الصورة فقد تكون سببا في موتي لكن لا يهم الوطن قبل الأشخاص".





وأضاف: "حذاري سيدي رئيس الجمهورية هذه الصورة لجهاز تجسس وتحكم عن بعد في طائرات مسيرة هذا الجهاز في الصورة الأولى موجود بصفاقس و شارع محمد الخامس و الأخطر موجود بمنطقة سكنك بالمنيهلة الصور وصلتني من مصدر أمني رفيع ووقع تركيبهم من طرف خبراء أتراك منذ أشهر ".





وتابع: "يمكنكم التأكد من ذلك بالملف الموجود لدى فرقة الإرشاد للأمن الوطني بصفاقس، هذا الجهاز من أخطر الأجهزة في العالم للتحكم في الطائرات العسكرية المسيرة ، وأنصحكم بالكشف عن الطائرات التركية التي أهدتها تركيا مؤخرا لتونس فيمكن أن تكون مرتبطة بهذا الجهاز السري".





وذكر: "اللهم بلغت اللهم فأشهد حياتي لا تهم ولكن حياة عائلتي من اليوم مسوؤلية رئاسة الدولة التونسية و الجيش التونسي.. أنتظر فتح القضاء العسكري والمخابرات العسكرية تحقيقا وأنا والقيادي الأمني بتونس على ذمتكم لمدكم بالمعلومات الدقيقة لكشف هذا الخطر المحدق بأمن تونس وجيرانها".



