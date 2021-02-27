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أخبار العالم

جبهة إنقاذ تونس تفضح طرق تجسس جماعة الإخوان على الشعب

السبت 27/فبراير/2021 - 03:27 م
تجسس على الشعب التونسي
تجسس على الشعب التونسي
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قسم الخارجي
كشف السياسي التونسي منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، عن ذرع حركة النهضة الإخوانية لأجهزة تجسس في بعض المناطق بالعاصمة التونسية. 

وكتب السياسي التونسي في منشور على فيسبوك: "ترددت كثيرا قبل نشر هذه الصورة فقد تكون سببا في موتي لكن لا يهم الوطن قبل الأشخاص". 

وأضاف: "حذاري سيدي رئيس الجمهورية هذه الصورة لجهاز تجسس وتحكم عن بعد في طائرات مسيرة هذا الجهاز في الصورة الأولى موجود بصفاقس و شارع محمد الخامس و الأخطر موجود بمنطقة سكنك بالمنيهلة الصور وصلتني من مصدر أمني رفيع ووقع تركيبهم من طرف خبراء أتراك منذ أشهر ". 

وتابع: "يمكنكم التأكد من ذلك بالملف الموجود لدى فرقة الإرشاد للأمن الوطني بصفاقس، هذا الجهاز من أخطر الأجهزة في العالم للتحكم في الطائرات العسكرية المسيرة ، وأنصحكم بالكشف عن الطائرات التركية التي أهدتها تركيا مؤخرا لتونس فيمكن أن تكون مرتبطة بهذا الجهاز السري". 

وذكر: "اللهم بلغت اللهم فأشهد حياتي لا تهم ولكن حياة عائلتي من اليوم مسوؤلية رئاسة الدولة التونسية و الجيش التونسي.. أنتظر فتح القضاء العسكري والمخابرات العسكرية تحقيقا وأنا والقيادي الأمني بتونس على ذمتكم لمدكم بالمعلومات الدقيقة لكشف هذا الخطر المحدق بأمن تونس وجيرانها". 

واختتم: "عاشت تونس عاشت الجزائر والموت للخونة الإخوان". 
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