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توك شو

أخبار التوك شو.. تاج الدين: حالتان أبلغتا بإصابتهما بكورونا بعد تلقيهما اللقاح في مصر.. ورئيس جامعة القاهرة يستعرض الإجراءات الاحترازية تزامنا مع انطلاق الامتحانات

السبت 27/فبراير/2021 - 03:22 م
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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نورهان رأفت
ناقشت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطنين:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، عن إبلاغ حالتين إصابتهما بكورونا بعد تلقيهما اللقاح في مصر. 


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا هما فقط من اللقاحات المستخدمة في مصر حتى الآن، منوها بأن جميع أجهزة الدولة تتابع تلك اللقاحات بدقة علميا وفنيا، كما أنه يوجد العديد من المصريين حصلوا على تلك اللقاحات، ولم تظهر أي آثار سلبية من اللقاحات.


أكد الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة ، على عدم وجود أية خروقات بالإجراءت الإحترازية ، في أولى أيام إمتحانات الفصل الدراسي الاول ، لافتا إلى أنه تفقد الإمتحانات بكلية الطب ، معقبا :" بنعقم الجو مش الأرضيات بس " .


قال الدكتور محمد الشرع ، أخصائي الجراحة ، إن لقاح "جونسون أند جونسون " سيتلقي رخصة إنتاجه قريبا ، للحد من تفاقم الأزمة ، وطرحه بالأسواق ، موضحا أنه أحادي الجرعة.


عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا يؤكد أن مصر الأولى أفريقيا في عدد الصفقات الاستثمارية بشركات التكنولوجيا الناشئة 2020.


قال المهندس مينا جرجس ، ،مدير تنفيذي بمحور ديروط ، إن العمل بالمحور تم من خلال 5 مقاولين رئيسين ، لتولي عمليات الحفر والردم ، والعمل بالتوازي على إنجاز المحور ، والذي يمتد لمسافة تبلغ 42 كيلو مترا وعرض يصل لـ 21 مترا .

قال على بدر الدين، أحد مشاهير السوشيال ميديا، إنه يلجأ فى فيديوهاته لتبسيط الأمور للمشاهدين وأنه يمكن بأبسط الإمكانيات الخروج بمحتوى جيد وذو وجودة عالية.


قالت الدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان، إن المركز يقوم بجهود متعددة الجوانب، في إطار رؤوية مصر 2030 ، بما يعود بالنفع على المجتمع.

قال مصطفى زمزم ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" ، إن مبادرات الدولة المتمثلة في  "حياة كريمة" تواصل مجهوداتها ، يوميا ، بالقرى ، بالتعاون مع 23 جمعية أهلية ، تحت مظلة وزارة التضامن الإجتماعي .

قال عماد طلعت ، استشاري التنمية البشرية ، إن بعد العودة من فترة الاجازة إلى الدراسة مرة أخري، يوجد عبئ كبير على الطلاب الكبار قبل الصغار في العودة مرة أخري للدراسة والمذاكرة، منوها إلى أن الطالب لم يكن مستعدا لبداية الدراسة والاجتهاد بعد قضاء فترة طويلة من الراحة.


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