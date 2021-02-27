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أخبار العالم

تعرف على موعد وصول لقاح كورونا إلى العراق

السبت 27/فبراير/2021 - 03:42 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى العراق الإثنين المقبل. 

فيما دعت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، أمس الجمعة، إلى فتح تحقيق بشأن ما أثارته وسائل إعلام بشأن حملة تطعيم الطبقة السياسية من فيروس كورونا.

وبحسب قناة السومرية قال عضو المفوضة، علي البياتي، عبر تغريدة على منصة تويتر، "ندعو الادعاء العام وحسب قانونه وصلاحياته، بفتح تحقيق حول ما أثير في الإعلام من أن هنالك وجبات من ‎لقاح كوفيد 19، دخلت العراق للطبقة السياسية حصرا، وأسباب تأخر حملة التطعيم في العراق على الرغم من ان كل دول المنطقة بدأت ذلك منذ أشهر".

وكان مصدر حكومي عراقي، أفاد بأن العشرات من السياسيين العراقيين، أخذوا لقاحا ضد فيروس كورونا قبل أن يصل العراق بشكل رسمي وفق موقع روسيا اليوم.

وقال المصدر إن آلاف الجرعات من لقاح كورونا وصلت إلى بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين في العراق هدية من دولة عربية، وتمكن العشرات منهم من أخذ اللقاح، لافتا أن الجرعات التي وصلت تقدر بـ10 آلاف جرعة، شملت سياسيين وقادة عسكريين، ومسؤولين تنفيذيين، وشخصيات بارزة، بالإضافة إلى عائلاتهم".
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