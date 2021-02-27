داخلية العراق تؤكد : داعش فقدت الشعبية والقوة.. وبقاياها بعيدة عن المدن |شاهد

قال اللواء خالد المحنا ، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، إن قوات الأمن العراقية تبذل جهودا متواصلة للقضاء على ما تبقى من عصابات تنظيم داعش الإرهابي، وأسفرت تلك المجهودات عن اعتقال خمسة إرهابيين من التنظيم.





وأضاف اللواء خالد المحنا، عبر مداخلة هاتفية لـ فضائية إكسترا نيوز، أنه تم قتل وضبط 15 شخصا من تنظيمات داعش ، خلال الفترة الماضية، في العديد من المناطق التي كان التنظيم يعتقد وعورة وصول قوات الـأمن لها.





وتابع : نجحنا في القضاء عليهم من خلال عمليات جوية ، بالتعاون مع أجهزة الإستخبارات الأمنية .





وأشار اللواء خالد المحنا، إلى أنه في الفترة الأخيرة لم تكن هناك أية عمليات إرهابية ، سوى عملية "مركز بغداد" ، وهو مؤشر أن "داعش" فقدت القوة والتواصل وكافة الإمكانات.





ولفت إلى أنه بين الحين والآخر يستهدف الأمن ضربات للتنظيم ، وبقايا داعش تتمركز بعيدا عن المدن ، مما يشير إلى فقدانها للشعبية.