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برلمان

مبادرة عظمة على عظمة .. تضامن البرلمان تشيد بحياة كريمة

السبت 27/فبراير/2021 - 04:01 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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ماجدة بدوي
شهد اجتماع  لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اشادات كبيرة  بمبادرة " حياة كريمة" التي  أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا ولاسيما في القرى.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي، إن المدة المستهدفه لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" في 3 سنوات، ستسجل في التاريخ حال تنفيذها في هذا الوقت، كانجاز بكل المقايس وشهادة للاداره المصرية في التحدي. 

وأضاف القصبي، أن مدة ال3 سنوات جاءت بتوجيهات القيادة السياسية التي تملك روح التحدي، مشيرا إلي ما حظت به المبادرة من إشادة دولية  لاسيما وأنها تستهدف تغيير وجه الريف المصري قائلا : "عظمة علي عظمة ". 


وتابع أن مشروع حياة كريمة يعد تغير شامل في شكل مصر وتنتج عنها تغير كامل للمعيشه لأهلنا في الريف وتغير ثقافي بجانب كونه سيساهم في اختفاء بعض الأمراض لاسيما وأن الدولة تعمل علي تغير وتهيئة المناخ لنجاح المشروع، مضيفا أن هذا المشروع الضخم سيولد فرص عمل كبيرة ويشكل انقلاب في شكل الحياة المصرية بالكامل وهو من أهم المشاريع القومية .


وفي السياق ذاته، أشار "القصبي" إلي حجم الكباري في مصر خلال الفترة الاخيرة، بقوله : "الدوله حقها تدخل في موسوعه الأرقام القياسية". 

من جانبه أيضا اشاد النائب أحمد فتحي، بمبادرة حياة كريمة باعتبارها بوايه التنمية للقري المصرية، مطالبا بايفاد اللجنة ببيان بشأن التوزيع الجغرافي. 

ودعا "القصبي" إلي أهمية ايفاد الحكومة اللجنة بييان حول عدد القري التي تم اظلاق المبادرة بها وكذا المشروعات المنفذة ونسب التنفيد.
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