إحالة عدد من طلاب تجارة الأزهر إلى مجلس تأديب بسبب الشعر الكثيف.. صور

أعلن الدكتور محمد يونس عبد الحليم، عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، عن عدم ورود أي شكاوى من الطلاب بشأن أسئلة الامتحان، منوها أنه تم التشديد على مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية أثناء الامتحانات.





وقال عبد الحليم، لصدى البلد، إنه تم تطبيق ما تم الإعلان عنه مسبقا من عدم السماح لأي طالب لا يرتدي الكمامة من الامتحان أو الطلاب أصحاب الشعر الكثيف، منوها أنه تم إحالة عدد من الطلاب اليوم إلى مجلس تأديب بسبب ظاهرة الشعر الكثيف والتنبيه على آخرين بقصه وعدم الحضور إلى الامتحان مرة أخرى إلا وهو قصير ومتناسق.





وأكد عبد الحليم، أن الكلية تجري الامتحانات بها في فترة مسائية من الساعة الثانية عشر حتى الخامسة مساءا على فترتين، نظرا لأن طلاب كلية الدراسات الإسلامية يؤدون امتحانهم في الكلية في الفترة الصباحية.





جولة رئيس جامعة الأزهر

وتفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/ 2021م، بكليات فرع البنات بمدينة نصر، والتي شملت كليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات.