مصرع شخص وإصابة 4 في حادث انقلاب سيارة نقل عمال بالغردقة

لقي شخص مصرعه وأصيب ٤ آخرون بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم السبت، بطريق الغردقة - سفاجا وتم الدفع بـ٤ سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين لمستشفيي الكوثر والغردقة العام، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام وتحرر محضر بالحادث.









وتبين من التحقيقات الأولية، أن السيارة تحمل أرقام "٧٤٩١ ي ب ر"، وكانت تقل عددًا من العمال؛ وأسفر الحادث عن مصرع عمرو محمد أحمد، ٢١ عاما، من أسيوط، وإصابة محمد حمودة ٣٢ عاما، ومحمد صفوت ١٧ عاما، ومحمود أحمد علي ١٨ عاما، ومصطفى عبدالنبي ٢١ عاما وجميعهم من محافظة أسيوط ويخضعون للعلاج والعناية الطبية.









كما تبين من التحقيقات الأولية، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة في يد السائق مما تسبب في انقلابها.