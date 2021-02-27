ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الغربية :توفير اعتمادات الرصف بجميع المراكز والمدن

السبت 27/فبراير/2021 - 04:07 م
محافظ الغربية خلال
محافظ الغربية خلال الاجتماع
Advertisements
احمد علي
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا عاجلًا مع ممثلي شركات الرصف المسئولة عن الأعمال بجميع قرى ومدن المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس إسلام أبو النجا استشاري أعمال الطرق بالمحافظة، وذلك لمناقشة تقدم الأعمال بشوارع وطرق المحافظة. 


استعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات التي تقوم بها شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع، موجهًا نائب المحافظ بوضع خريطة زمنية لجميع الشوارع المتبقية طبقًا للتعاقد المبرم. 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة وفرت كافة الاعتمادات المالية لخطة الرصف بجميع المراكز والمدن ،ولن يقبل تحت أي ظرف تأخر استلام الشوارع في الموعد المحدد وبالمواصفات المتفق عليها، موجهًا رئيسي مركز ومدينة كفر الزيات وبسيون برفع مذكرة بتأخر الأعمال حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،ممثلي شركات (الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي،الغاز والاتصالات) ومديري الإدارات بالديوان العام.
محافظ الغربية :توفير اعتمادات الرصف بجميع المراكز والمدن
محافظ الغربية :توفير اعتمادات الرصف بجميع المراكز والمدن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال رصف شوارع بالمحلة

محافظ الغربية يقود حملات لإغلاق السناتر والمحلات التجارية في طنطا

محافظ الغربية يتابع إنشاء مستشفى السنطة وأعمال الرصف والتطوير في زفتى وطنطا

محافظ الغربية يتابع الحالة العامة للشوارع والميادين بعد سقوط الأمطار

محافظ الغربية ونائبه في جولة صباحية لتفقد أعمال التطوير والرصف بالعاصمة

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بالعاصمة ..شاهد

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. مد تخفيضات أسعار تذاكر الطيران للمدن السياحية لـ منتصف مايو

هتقضي عليها في ثوان.. 5 طرق طبيعية للتخلص من النمل والحشرات

تاج الدين: حالتان أبلغتا بإصابتهما بكورونا بعد تلقيهما اللقاح في مصر

تدخل الوزير وطلب النيابة لعقد اللاعب .. القصة كاملة حول مفاوضات تجديد الزمالك مع ساسي

تداول شكاوى عبر السوشيال ميديا بشأن تعثر بعض طلاب أولى ثانوي في الدخول على منصة الامتحان .. والتعليم تتحقق

معاها إعدادية وبتحب شاب عشريني.. أجرأ تصريحات شيرين رضا مع أبلة فاهيتا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو