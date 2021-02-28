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برلمان

اليوم .. مجلس النواب يناقش قانوني بوابة العمرة وبلازما الدم

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
يناقش مجلس النواب خلال جلسه العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.


كما يناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
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