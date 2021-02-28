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رياضة

أنور سلامة ينصح إدارة الأهلي بالبحث عن بديل لـ موسيماني.. تفاصيل

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:01 م
نور سلامة
نور سلامة
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القسم الرياضي
أكد أنور سلامة، نجم ومدرب النادي الأهلي السابق، ان ادارة القلعة الحمراء عليها تجهيز بديل للمدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانيمن الان.

وانتقد انور سلامة في تصريحات  " صدى البلد"  أداء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا ان الأداء الفني ليس المطلوب لنادي بحجم النادي الأهلي.

وشدد أنور سلامة على ان موسيماني حتى هذه اللحظة لم تظهر له اي بصمات على فريق الأهلي، مشيرا إلى أن موسيماني في البداية كان يلعب على ما تركه المدير الفني السابق رينيه فايلر، ولكن حاليًا لا يوجد له اي بصمة فنية على أداء الفريق الفني.

وأضاف:" على إدارة النادي الأهلي ان تبحث عن بديل لموسيماني بداية من الأن، واتخاذ قرارًا برحيله في نهاية الموسم" مضيفًا:" يجب ان يكون الأسم القادم لقيادة الأهلي فنيًا صاحب تاريخ كبير من أجل قيادة كبير أفريقيا". 

وأختتم :" مصر ليست أقل من جنوب أفريقيا، حتى يتم التعاقد مع مدير فني جنوب أفريقي، واذا كانت الادارة اتخذت قرارها بان يكون المدير الفني غير مصري، فعليها ان تبحث عن أسم مدير فني كبير لقيادة النادي الأهلي".
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