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تعليم

طلاب الفرقتين الأولى والثانية بآداب العريش ينتهون من أداء امتحانات اليوم الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 04:13 م
امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول
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احمد صالح

انتهي موعد امتحانات الفرقتين الأولى والثانية بكلية الاداب جامعة  العريش، محافظة شمال سيناء،  حيث يؤدي طلاب كلية الآداب جامعة العريش محافظة شمال سيناء،امتحانات الفصل الدراسي الاول اليوم السبت"، وفقا لما أقرته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، في مادتي المقرر الثقافي والإحصاء الفقرتين الاولي والثانية.


وقال الدكتور  محمد فؤاد ،عميد الكلية، إنه تم استخدام نظام الإمتحانات الجديد ( البابل شيت) باعتباره  حل افضل فى هذه الظروف وهو ما تم اتباعه  فى وضع الأسئلة بما يحقق مصلحة  الأهالى والطلاب، حيث يتم  اجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد أخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وذلك ببدء الامتحانات والدراسة للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١م.

وتفقد الدكتور حاتم سلامه وكيل الكلية لشؤون البيئه وتنمية المجتمع ، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، للتأكيد علي  تطبيق  كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم ورش قاعات ولجان الإمتحانات ، وقام بتوعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكادر الإداري بالالتزام بارتداء الكمامة والتعقيم الدورى بالكحول لضمان السلامة للجميع قبل وأثناء تأدية الامتحانات للفقرتين حتي موعد نهاية الامتحانات،للوقاية من الاصابه بفيروس كورونا المستجد كوفيدا19.


وأشار إلي ان جدول الامتحانات مستمر اعتبارا من اليوم  السبت 27 فبراير الجاري ٢٠٢١م، تحت إشراف الدكتور سعيد عبد الله لافي رئيس جامعة العريش.


وأضاف الدكتور عثمان محمد عثمان، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،  أن مصلحة الطالب فى المقام الأول وتم وضع الإمتحانات بما يتناسب مع قدرات الطلاب ، كما تم تعقيم اللجان وتنسيقها بالشكل الملائم الذى يضمن أداء الإمتحانات بالجودة والشكل المطلوب.


من جانبها قالت تغريد محمد صالح امين الكليه، إن الكلية تنفذ التعليمات المطلوبة واللجان جاهزة لإستقبال الطلاب، والالتزام بضوابط الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ..حيث تم تجهيز لجان الامتحانات مع مراعاة التباعد الاجتماعي بوجود المسافات الفاصلة بين الطلاب متخذين كافة الإجراءات الاحترازية التي تتعلق بعمليات  الرش والتعقيم للأماكن التي يتواجد فيها الطلاب داخل الكلية ،كذلك المدرجات واللجان الامتحانية مع الالتزام بعمليات التنظيف المستمر لها.


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