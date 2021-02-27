وزير النقل لنواب الدقهلية: «عايز مشروعات تخدم المحافظة وأنا معاكم»

طالب الفريق كامل الوزيرى، وزير النقل والمواصلات، أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية بالاستفادة من وجوده كوزير للنقل وعمل اقتراح مشروعات تخدم المحافظة من أجل الارتقاء بمدينة المنصورة الجميلة والمميزة بعلمائها وأدبائها وكافة التخصصات.





وقال وزير النقل أثناء اعتراض النائب احمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة، على بعض المشروعات التي ستنفذ بمشروع تحيا مصر المنصورة، حيث كونها ستؤدي إلى تكدس مروري في ظل الإختناق المروري داخل المدينة: "لن نضر المنصورة بمشروع و سيتم توفير فرص عمل وساعدوني ولنكن جانبا بجانب بعض لعمل مشروعات بالدقهلية".





وأكد أنه سيتم تخصيص قيمة تذكرة الحديقة التي ستقام بأرض الهابي لاند عقب تطويرها للمستشفيات من اجل الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة وتطويرها.





يذكر أن مشروع تحيا مصر المنصورة سينفذ وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدق على المشروع لتنفيذه على أرض ملك هيئة السكك الحديدية بمدينة طلخا، أرض الثلاجة و وأرض حديقة الهابى لاند.





ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع ، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية ) .



