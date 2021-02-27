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فن

حافية القدمين.. درة بـ البيجامة في منزلها

السبت 27/فبراير/2021 - 04:35 م
درة
درة
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محمد بدران
حرصت الفنانة درة، علي مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت "درة" بإطلالة مميزة، مرتدية بيجامة ستان باللون الأحمر وبنطلون بنفس اللون وحافية القدمين، ونالت صورها إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات الجمهور.

من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.

وتشارك درة في تصوير فيلم "الكاهن" بطولة  النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.


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