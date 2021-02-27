أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض العثور علي جثة مجهولة بـ قطور

كثفت المباحث الجنائية بالغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة مجهولة متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارة ملاكي أمام قرية محلة مسير بمركز قطور .





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تلقي اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية اخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بعثور أهالي قرية محلة مسير بقطور على جثة لشخص مجهول محترقة ومتفحمة داخل سيارته بعد إخماد النيران التي اشتعلت بها.





وباشر ضباط المباحث معاينة موقع الحادث وتبين أن السيارة بطريق مهجور بقرية محلة مسير ملك المدعو حسين ع خ ويعمل محام وان الجثة بداخلها متفحمة تمامًا ويصعب التعرف على ملامحها لتحولها إلى رفاة و موثقة بالحبال ويوجد آثار مواد حارقة ملقاة حول السيارة مما يؤكد وجود شبهة جنائية في الواقعة.





ويرجح أن الجثة للمحامي خاصة أنه متغيب منذ أكثر من يوم .





كما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعي لإجراء فحص الـ d n a للجثة للتعرف على صاحبها.



