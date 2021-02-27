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رياضة

الدوري الإسباني.. مفاجأة في تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

السبت 27/فبراير/2021 - 04:28 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي لمواجة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الـ 25،  من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت تشكيل برشلونة مفاجأة بجلوس جريزمان على دكة البدلاء، مع تغيير طريقة اللعب من 4 - 3 - 3، إلى  5 - 3 - 2.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمة: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - لينجليت - بيكيه - مينجويزا - ديست.

خط الوسط: بوسكيتس - دي بوينج  - بيدري.

خط الهجوم: ميسي  - عثمان ديملبي.

ويسعى برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وخطف وصافة الليجا من ريال مدريد مؤقتا.


ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.

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